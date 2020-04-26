تراند اليوم : فقدان الذاكرة يحتل مسلسلات رمضان 2020 – شاهد

في الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان 2020، لعب فقدان الذاكرة دورا كبيرا في مسلسلين وبطولتهما نسائية، وهما “لعبة النسيان” و”فرصة تانية”.

ظهرت الممثلة دينا الشربيني في أول حلقة من “لعبة النسيان” وهي فاقدة للذاكرة بسبب محاولة انتحارها بعد مقتل زوجها وعشيقها على يد بعضهما البعض.

وفي الحلقة الأولى من “فرصة تانية”، انتهت بفقدان ياسمين صبري بالذاكرة بعد تعرضها لحادث سير إثر معرفتها بزواج خطيبها من صديقتها.

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ياسمين صبري تفقد الذاكرة في الحلقة الأولى من “فرصة تانية”

“لعبة النسيان” سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، أحمد حاتم ومن إنتاج iProductions.

مسلسل “فرصة تانية” من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.