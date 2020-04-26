تراند اليوم : بالفيديو.. تعليق مثير من محمد رجب علي مشاركته في الإختيار كضيف شرف

ظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في مسلسل “الاختيار”، الذى بدأ عرضه أمس الجمعة، ويحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة، وجسد “رجب” دور ضابط فى سلاح الصاعقة.

وقال رجب عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”: “شرف لي ان شاركت في مسلسل الاختيار الذي يحكي عن ابطال عظماء وقفوا ضد الارهاب لحمايه الوطن رحم الله شهداء الوطن والف مبروك لخويا النجم امير كراره”.

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

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وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما.

ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين، ماجد المصري، إياد نصار وصلاح عبد الله.