تراند اليوم : صلاة وقراءن .. تعرف علي روتين جومانا مراد في رمضان- فيديو

الفنانة جومانا مراد أنها تهتم في رمضان بالجانب الروحاني خاصة إذا ما لم تكن تحضر لعمل ما وتنشغل في تصويره.
أضافت مراد في حوارها مع برنامج “The Insider بالعربي” على قناة “دبي” أنها تحرص على ختم القرآن أكثر من مرة وأن تقيم الليل وتصلي التراويح وتستمتع بالأجواء الرمضانية مع العائلة، دون الإسراف في الطعام.
أما إذا كانت تحضر لعمل فني وتصور أوضحت جومانا مراد أنها تستغل فرصة الراحة في قراءة القرآن أيضًا، وتفطر مع زملائها في موقع التصوير.
على صعيد آخر تعود جومانا مراد للجمهور بعد غياب من خلال مسلسل “دهب عيرة” الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي 2020.
مسلسل “دهب عيرة” من بطولة يسرا وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور ومن تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب.