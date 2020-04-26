تراند اليوم : صلاة وقراءن .. تعرف علي روتين جومانا مراد في رمضان- فيديو

الفنانة جومانا مراد أنها تهتم في رمضان بالجانب الروحاني خاصة إذا ما لم تكن تحضر لعمل ما وتنشغل في تصويره.‏

أضافت مراد في حوارها مع برنامج “The Insider بالعربي” على قناة “دبي” أنها تحرص على ختم القرآن أكثر من مرة وأن تقيم الليل وتصلي ‏التراويح وتستمتع بالأجواء الرمضانية مع العائلة، دون الإسراف في الطعام.‏

أما إذا كانت تحضر لعمل فني وتصور أوضحت جومانا مراد أنها تستغل فرصة الراحة في قراءة القرآن أيضًا، وتفطر مع زملائها في موقع التصوير.‏

على صعيد آخر تعود جومانا مراد للجمهور بعد غياب من خلال مسلسل “دهب عيرة” الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي ‏‏2020‏‎.‎

مسلسل “دهب عيرة” من بطولة يسرا وحلا شيحة، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور ومن تأليف أحمد عادل، إخراج ‏سامح ‏عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب‎.‎

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