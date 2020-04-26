تراند اليوم : ماذا حدث فى الحلقة الثانية من مسلسل “الاختيار”

شيرين طلعت

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم السبت، بإلقاء الضوء على التدريبات العسكرية التى يقوم بها جنود الجيش المصرى لمكافحة الإرهاب، ولحظات تأثر البطل “المنسى” بالحادث الإرهابى الأول الذى وقع فى رفح أثناء إفطار الجنود فى شهر رمضان الكريم، وتم تشييع جثامين شهداء رفح.

وظهر الفنان ماجد المصرى كضيف شرف فى هذه الحلقة، كما ظهر الفنان إسلام حافظ فى دور عضو أحد الجماعات الإرهابية المسلحة.

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وفى حلقة الليلة طلب “هشام عشماوى” من الجماعة الإرهابية المشاركة فى العمليات المسلحة الانتحارية التى تتم فى الخارج، موضحاً أنه يريد أن يصبح مثل أيمن الظواهرى.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.