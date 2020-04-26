تراند اليوم : الزعيم في الإسعاف.. ملخص الحلقة الثانية من مسلسل فالنتينو

تشهد أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “فالنتينو ” تطورات أبرزها ظهور عادل امام وخلال نقله فى الإسعاف إلى المستشفى بعد الحريق بجوار عفاف، ردد فلانتينو أغنية “آه يا أسمرانى اللون، حبيبى يا أسمرانى”.

كما شهدت الحلقة مشهدا رومانسيا بين فلانتينو وزوجته عفاف “الفنانة دلال عبدالعزيز”، حيث تصفح التاب ليردد لها شعرا رومانسيا، لكن المشهد انتهى سريعا عندما قال “البطارية فصلت”، لترد عليه عفاف “مش البطارية بس اللى فصلت”.

وفى أحداث الحلقة الثانية، ظهرت الشخصية المنافسة لـ فلانتينو وزوجته، وهو بهاء الدين الذين يملك مدارس منافسة لهما.

وانتهت الحلقة بقدوم فلانتينو إلى منزل شقيقته ليجد الميرغنى غارقا فى النوم ويقرر تربيته بالعصا، لتنتهى الأحداث إلى هنا.

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شخصية الزعيم، الذى يجسد دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، والفنانة دلال عبدالعزيز فى دور زوجته البخيلة عفاف، التى تمارس عليهم دورا سلطويا وتتحكم فى مصروفات البيت، بالإضافة إلى ابنهم الذى يجسد دوره المطرب محمد كيلانى.

مسلسل “فلانتينو”، يجسد بطولته الزعيم عادل إمام، فى دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها.

ويعرض المسلسل حصريا على قناة dmc، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان.