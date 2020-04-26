تراند اليوم : بعد سما المصري – بلاغ ضد محمد رمضان بتهمة الاساءة لمصر

بعد أن تم القبض على سما المصري بتهمة الابتذال ونشر محتوي إباحي، ربما يلحق بها محمد رمضان بعد قليل بتهمة الاساءة لمصر بعد المشهد الذي أساء لكل المصريين، واثار حالة من الغضب بعد قيامه بتمزيق جواز السفر المصري فى حلقة مسلسل البرنس.

حيث قدم المحامى أيمن محفوظ بلاغا للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بسبب تمزيق جواز السفر المصرى والمطالبة بإيقاف عرض مسلسله البرنس.

وجاء فى البلاغ أنه بعد أن أصبح رمضان يتطاول على كل القيم المصرية ويعمل على إهانة كافة رموز الدولة المصرية دون عقاب ومن أمن العقوبة أساء الأدب فقد قام المذكور بتمزيق جواز السفر المصرى وإهانته فى حلقه الأمس من مسلسل البرنس الذى يعرض حاليا.

وأضاف محفوظ بأن ذات التصرف المشين ما كان يفعله قوى الشر بإهانة أهم رمز من رموز الوطنية وهو جواز السفر المصرى فى حين أن ما يشهده العالم كله من عظمة وقيمة مصر فى هذه الأيام فكأنه يحاول هدم كل قيمه للبلد الذى أعطاه الكثير.

واستطرد محفوظ فى بلاغه: هذا ما يعد جريمة طبقا لنصوص المواد المادة 178 مكرر ثانيًا والتى تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورًا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وكذلك المادة 184عقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها السلطات أو المصالح العامة وطبقا لنص المادة 198 إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصول (الكليشهات).