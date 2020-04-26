بعد ارتباطها برجل أعمال شهير... هل ترتدي درة الحجاب؟

حالة من الجدل الشديد أثارته الفنانة التونسية درة خلال الساعات الماضية بعد ان قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها وقالت "ربنا يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا ودعواتنا.. شكرا لمحبيني، لا تنسوني في دعواتكم".

وأرجع الكثيرين من متابعيها أن درة تستعد للزواج من رجل الأعمال التي تردد ارتباطها به منذ عدة أيام وأعلن كل منهما حبه للآخر من خلال عبارات حب متبادلة. توقع الكثيرين أن درة تستعد للزواج من هذا الرجل.

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يشار إلي أن درة التونسية كان أخر أعمالها مسلسل بلا دليل الذي شاركت في بطولته بجانب خالد سليم واسلام جمال وحازم سمير وجمال عبدالناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين ومن تأليف إنجي علاء ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع له، وغابت الفنانة درة هذا العام عن الدراما الرمضاني ولكنه تردد إنها تشارك في بطولة مسلسل الحرملك .

علي ناحية أخري تردد أن الفنانة درة تستعد لمشاركة الفنان هاني سلامة في عمل سينمائي جديد وكن لم يتم الإعلان عن اي تفاصيل بهذا العمل .

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