نجل غادة عادل يتوعد رامز جلال..رد فعل صادم من ابنها الشاب

يبدو أن حلقات برنامج رامز مجنون رسمي التي يقدمها الفنان رامز جلال خلال الموسم الرمضاني الجاري، لن تمر مرور الكرام فلم يتوقف الأمر عن انتقاد الكثيرين من رواد مواقع التواصل لبرنامج رامز ووصفه بالتافه، بل زاد الأمر إلي نجل الفنانة غادة عادل قد توعد رامز جلال بتنيفذ مقلب به بعد أن شاهد حالة الخوف والهلع التي ظهرت علي والدته في أولي حلقات برنامج رامز مجنون رسمي.

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ونشر عبدالله الهواري عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديو تعليقا لرامز جلال قال من خلاله " ماشي يا رامز انا بقي هعمل فيك مقلب عشان اللي عاملته في ماما"، وتفاعل معه الكثيرين من متابعيه ومتابعي رامز جلال وطالبوه بأن يقوم بتنفيذ المقلب وتصويره حتي يري الجميع أن أحد الأشخاص قام بتنفيذ مقلب في رامز جلال .

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يشار إلي ان الفنانة غادة تعرضت لهجوم عنيف بعد ظهورها في برنامج رامز جلال وذلك بسبب تقبلها لما وصفه الكثرين بالإهانات مقابل أجر الحلقة، وان الصداقة لم تكن سببا لتجاوز رامز جلال في إهانتها، وانتقد الكثيرين برنامج رامز وطالبوا بعدم متابعته تماما .

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