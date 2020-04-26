منة فضالي تهاجم صناع حب عمري

حالة من الجدل الشديد أثارتها الفنانة منة فضالي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن شاركت جمهوره ومحبيها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بمنشور أعلنت من خلاله تبرائها من مسلسل حب عمري الذي تشارك في بطولته ويعرض حاليا عبر أحد الفضائيات، وقالت منة فضالي في منشورها "رجاء من جميع الصحفيين والإعلاميين عدم التحدث معى عن مسلسل حب عمرى نهائيا".

جمهور ومتابعي منة فضالي إنهالوا عليها بالتعليقات وطالبوها بالإفصاح عن سبب استيائها من العمل وصناعه ولكنها لم تقم بالرد علي أي تعليقات، ويبدو أن الأمر به أحد الأزامت مع صناع العمل بسبب وضعية أسمها علي تيترات العمل الذي عرضت أولي حلقاته خلال الساعات الماضية .

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يشار إلي أن مسلسل حب عمري بطولة هيثم شاكر وأحمد كرارة وسهر الصايغ وحنان سليمان ومي القاضي وسامح الصريطي وتامر فرج ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبدالعزيز حشاد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول عدد من الطلاب ويقعوا في العديد من الصعوبات بسبب قصة حبهم.

وتشارك منة فضالي أيضا في بطولة مسلسل لما كنا صغيرين مع الفنان محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج وكريم قاسم ونبيل عيسي وغيرهم من نجوم الدراما .