الهام شاهين وهالة فاخر وبوسي شلبي معا: “ماينفعش منفطرش مع بعض”

كتب امير فتحي في الأحد 26 أبريل 2020 12:59 صباحاً - شاركت الإعلامية المصرية بوسى شلبى صورة جديدة لها تجمعها مع كل من الفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقى بعد إفطارهما معا رغم الظروف والدعوات للبقاء فى المنزل لانتشار فيروس كورونا.
وعلقت بوسي شلبي على الصورة كاتبة: “برغم كل الظروف ماينفعش منفطرش مع بعض أحلي أخوات رمضان كريم”.
وكانت بوسي شلبي قد أطلت في برنامج “عزومة في طبق” مع غادة نوارة حيث شاركت في تحضير طبق”فتة الفول”.
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