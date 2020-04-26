نيللي كريم تهزم أحمد السقا بتحدييْن في برنامجه.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت النجمة المصرية نيللي كريم، ضيفة على برنامج المسابقات "اغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة النجمة اللبنانية رزان مغربي، ليجتمعا سويًا مرة أخرى بعد ظهورهما معًا في فيلم" حرب أطاليا" قبل 15 عامًا.

وانتصر السقا على منافسته في المسابقة نيللي كريم بكافة محطات وتحديات المسابقة عدا تحديين أحدهما اعتمدت فيه نيللي على احترافها لرقصة الباليه في تخطي مسافة طويلة على عمود ضيق، والأخرى اعتمدت على قوة الذاكرة.

واشتكى بعض المتابعين من إرسالهم إجابات صحيحة على المسابقة اليومية الخاصة بالجمهور، ويكون الرد عليها دائما بـ"غلط"، وقال أحدهم: "بنبعت الإجابة صح وبيترد يتقال غلط يا سقا هو فيه إيه! نصب ولا إيه"، وقال آخر: "ممكن أعرف غلط إزاي".

ولاقى البرنامج انتقادات واسعة بسبب نوعية المسابقات التي يخوضها النجم أحمد السقا وضيوف البرنامج، والتي وصفها بعضهم بـ"التافهة"، وعلق بعضهم قائلين: "‏برنامج أغلب السقا أرخم من المدرس بتاع العربي اللي عندي في المدرسة"، و"برنامج أغلب السقا تاني أسخف حاجة ممكن تتفرج عليها بعد برنامج فيفي عبده حقيقي التلفزيون المصري سخيف أوي"، و"‏برنامج أغلب السقا ده عامل زى العيل الغتت صاحب الكورة مطلعش بره واكسب وأجيب أجوال عافية".

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وقال آخر: "كنت متوقع أغلب السقا فالرماية أو ضرب نار أو ركوب خيل.. تفاجأت أن السباق فالبنبوني وأسرع واحد يسحب البنبوني ببوقه أو أسرع واحد يهرش وكلام مش جميل.. ياستاذ سقا كنت متوقع تظهر علينا السنة دي بحاجة قوية وللأسف سقطت من نظرى ونظر ناس كتير".

وتشارك النجمة نيللي كريم الموسم الحالي بمسلسل "100 وش" بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وكانت نيللي كريم أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا، عندما صرحت في لقاء تلفزيوني بأن كثرة بكائها في الأعمال الدرامية التي قدمتها خلال الأعوام الماضية، تسبب لها في "فتق بالعين"؛ ما جعلها تجري عملية جراحية في عينها، وأمرها الطبيب بمنع البكاء نهائيا لمدة 6 أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، أعلن مساء اليوم السبت، عن تبرع الفنان أحمد السقا بمبلغ 100 ألف جنيه (6333 دولارا)، فاز بها في نهاية أولى حلقات برنامجه الرمضاني "اغلب السقا"، بعد تغلبه على الفنان الكوميدي محمد هنيدي.