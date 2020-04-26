شكرا لقرائتكم خبر عن "لا سحر ولا شعوذة".. سامح حسين يفشل فى إقناع ابنته بإخفاء معلقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم سامح حسين على مشاركة جمهوره بفيديو جديد عبر موقع تيك توك، يحاول من خلاله إقناع ابنته بممارسة السحر وإخفاء ملعقة، إلا أن محاولته باءت بالفشل، حيث كشفت ابنته الأخرى تمريره الملعقة أسفل الترابيزة.

@sameh_hussien

ولا سحر ولا شعوذه ????????♬ original sound - sameh_hussien

ظهر النجم سامح حسين يجلس أمام ابنته وهو يحاول إيهامها بقدراته الخارقة على السحر وإخفاء المعلقة، إلا أن ابنته الثانية كشفت خطته وقامت بجلب الملعقة من أسفل المنضدة.

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ويقضى الفنان سامح حسين وقت فراغه محاولا القضاء على الملل، وفراغ العزل بسبب كورونا، فى المنزل، حيث ينشر سامح حسين، يوميا، فيديو أو أكثر على "تيك توك"، معتمدا على خفة دمه، وأيضا أحيانا تظهر معه ابنته.





يشار إلى أن سامح حسين نشر فيديو من قبل، وهو يلعب "بينج بونج"، ليبدو فى الوهلة الأولى أنه يلعب أمام شخص ما، لكن حينما تفتح الكاميرا، نفاجأ بأنه يلعب مع الحائط، فتهبط الكرة على "الترابيزة" ثم يقوم سامح بردها للحائط، لكنه فى النهاية أيضا خسر المباراة.

سامح كان قد نشر فيديو وهو يعانى من المذاكرة مع ابنته فاطمة، ويظهر سامح فى الفيديو وهو يذاكر مع ابنته قائلا لها، "قوليلى اسم إنسان بيبدأ بحرف الألف"، لترد عليه مكررة نفس الكلام "اسم إنسان بيبدأ بحرف الألف"، ليحاول معها بكل الطرق أن تأتى باسم شخص اسمه يبدأ بحرف الألف، ليعلق على الفيديو قائلا: "الله يكون فى عون المدرسين".

يشار أن سامح حسين قد انضم إلى قائمة النجوم الذين انضموا مؤخرا إلى تطبيق "تيك توك"، أحد أشهر تطبيقات الفيديوهات القصيرة عالميا الآن، وبحسه الكوميدى والساخر شارك جمهوره الفيديو الأول والذى يشير فيه إلى بدايته على التطبيق.