شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من "الاختيار" تستعرض اختفاء العيش والبنزين إبان حكم الجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة الذى يعرض على شاشة قناة ON، مشاهد اختفاء العيش والبنزين وقطع الكهرباء، إبان حكم الجماعة الإرهابية، والتى عانى منها المصريون خلال الفترة العصيبة الماضية، حيث كشف وأوضح المؤلف باهر دويدار الحياة العصيبة التى عاشتها مصر وقت المظاهرات فى الاتحادية وقتل المصريين على يد الإرهابيين، وحكم الجماعة السوداء التى كانت تستهدف إلهاء الشعب المصرى للحصول على مقدرات الدولة وبيع أرض سيناء للتكفيريين والجهاديين.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.