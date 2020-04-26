شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وفاة عبد العزيز مخيون والد محمد رمضان في الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص "رضوان البرنس" الذى يجسده الفنان محمد رمضان خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، أن يقف بجوار الفنانة صفاء الطوخى وابنتها نور اللبنانية التي تجسد دور "علا" وتوكيل محامى للدفاع عن ابنها في تهمة سرقة محل مجوهرات زوج شقيقته.

وحاولت "عبير" رحاب الجمل أن تحدث وقيعة بين "لبنى" نجلاء بدر وزوجها "رضوان البرنس" محمد رمضان بان عودة "علاء" نور اللبنانية سيولد الحب من جديد خاصة بعد انفصالها أيضًا عن زوجها السابق، وذلك بسبب حب محمد رمضان لها من صغره.

Advertisements

وبالفعل حاولت "عبير" أن تضغط على "رضوان" لكي يثبت لها العكس بعد أن يحلف بالله، ولكنه رفض الحلفان وأكد لها انه يحب زوجته ويحب أولاده، ولكنها تأكدت أن هذه ليست الحقيقة فحبه الأول والأخير يكمن لـ "علا" منذ صغره.

واختتمت الحلقة، باستيقاظ محمد رمضان هو وزوجته نجلاء بدر "لبنى" ومعظم أخوته وعائلته على صراخ زوجة والده وشقيقته الصغرى، بعد أن توفى "حامد" الذى يجسده عبد العزيز مخيون والد "رضوان البرنس" الذى يجسده الفنان محمد رمضان.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.