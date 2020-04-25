شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 2.. إدوارد متزوج من راقصة ووالده يعايره ويتبرأ منه .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان إدوارد خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس" الذى يعرض على قناتى dmc، و dmc دراما، في شخصية "عبد المحسن" شقيق محمد رمضان الأكبر، وهو صاحب سوبر ماركت ومتزوج من راقصة والتي تجسدها الفنانة بدرية طلبة، حتى أن والديه يعاملانه بشكل سيئ بسبب هذا الزواج.





وهو ما كشفه أحد المشاهد بعد ذهاب الفنان إدوارد لوالده عبد العزيز مخيون، في الاطمئنان على شقيقته الصغرى بعد انفصال خطيبها الذى اتهم بسرقة محل مجوهرات زوج شقيقته، والذى لم يتقبله والده ورفض منه أن يسمع أي كلمة منه وقام بمعايرته قائلا: "يا جوز الرقاصة" معربًا عن مدى كرهه له بسبب زواجه الذى لم يوافق عليه منذ البداية من الراقصة "عظيمة".

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.