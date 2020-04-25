شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من "الاختيار" كرارة ينتظر مولودته عليا وظهور صديقه المقرب له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث سريعة شهدتها الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة قناة ON، حيث ينتظر المنسى - أمير كرارة - مولودته الثانية التى قرر أن يسميها "عليا"، كما ظهر المحامى الصديق المقرب للمنسى فى الحقيقة، الذى يقدم دوره الفنان حازم سمير، وهو الشخص الأقرب لمنسى وكانا يدرسان تاريخ مصر سوياً ويقرأن الكتب وخلافه، كما شهدت الحلقة المظاهرات الأحتجاجية لقرارات الرئيس المخلوع محمد مرسى وقت حكمه اللعين.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.