شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد بتشان يطرح دعاء "أنا شاكرك" بمناسبة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد بتشان دعاء دينيا جديدا بعنوان "أنا شاكرك" بمناسبة شهر رمضان المبارك، تعاون فيه مع الشاعر محمد عاطف، والملحن أحمد زعيم والموزع الموسيقى توما.

وتقول كلماته "صحيت من نومي بتخيل، في رحمة ربنا على الخلق برغم إن الرضا قليل وطبع الدنيا غرب وشرق، على خطايا البشر صابر ووياهم م بيقصرش، ولاد الأرض بتكابر وساجدة ملايكة تحت العرش، وهو تملي كرمه كبير فاتح من السما الأبواب بيوصل رزقه حتى الطير وكله بيتعمله مناب، يا رب ساعدني أقربلك قويني على طاعتك ماليش غيرك ولا قبلك ولا بعدك ولا بعدك سامحني وارضى بذنوبى وصلح قلبي وعيوبي ومهما هيبقي مكتوبي أنا شاكرك" .

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وطرح أحمد بتشان أيضا أكثر من كليب مؤخراً كان آخرها "بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وقبلها أغنية "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم أيضاً.

وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.