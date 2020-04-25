شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آخر خطواتها.. كيف قامت كيلي جينر بتوسيع إمبراطوريتها بـ36.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعي النجمة العالمية كيلي جينر دائمًا لتوسيع إمبراطوريتها بطرق عديدة، وكانت آخر هذه الطرق التي كشف عنا موقع " TMZ " هي شراء جينر البالغة من العمر (22 عامًا) منزلا ضخما جديدا في واحدة من أفضل المناطق في لوس أنجلوس، والذي وصل سعره إلى 36.5 مليون دولار، في خطوة مثيرة للاهتمام جديد في حياة كيلي جينر .

تبلغ مساحة المنزل 15،350 قدم مربع ويطلق عليه مجمع المنتجعات، وهو مصمم علي طراز حديث، وبه طاقم حراس مخصص، ويحتوي المنزل على 7غرف نوم و14 حمامًا، إضافة لمطبخ احترافي وشاشة عرض خارجية ضخمة ومسرح منزلي وبارات وغرف ألعاب وصالة للتدريبات الرياضية وملعب رياضي للبيسبول ولكرة سلة، وحسب موقع "TMZ" انه لاستكمال الرفاهية يحتوي المنزل أيضًا على شقتين للضيوف.

ويبدو أن كيلي جينر تعلم جيدًا كيف تتفاوض بشأن شراء العقارات، فكان المنزل مدرج للبيع في البداية بسعر 45 مليون دولار، إلا أن جينر استطاعت أن تشتريه بـ 36.5 مليون دولار .

يذكر أن مجلة "فوربس" أصدرت قائمتها الخاصة بالمليارديرات لعام 2020، وكانت كيلي جينر هي صاحبة المركز الأول من بين أصحاب المليارات ذوات السن الصغير، فقد تحولت نجمة تليفزيون الواقع الي واحدة من أهم اقطاب مستحضرات التجميل ولديها علامتها التجارية الناجحة " كيلي كوزمتيكس " .