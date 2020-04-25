شكرا لقرائتكم خبر عن نور تفضح أحمد زاهر بعد اعتدائه عليها في ثاني حلقات مسلسل "البرنس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmc، dmc دراما، خلال أيام شهر رمضان، بعد أن تفاجأ سكان الحارة بقدوم العديد من سيارات الشرطة، وفى مقدمتها سيارة زوج نور اللبنانية "علا" ممسكًا بها من شعرها بعد نشوب خلاف قوى بينهما بسبب سرقة شقيقها الفنان محمد مهران لمحل مجوهرات زوجها.

وقامت النجمة نور اللبنانية بمعاتبة شقيقها وصفعه على وجه، بعد أن تسبب في انهيار حياتها الزوجية وانفصالها عن زوجها صاحب محل المجوهرات، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على محمد مهران بعد العثور على المسروقات داخل منزله، وفى نفس الوقت تذكر محمد رمضان "رضوان البرنس" ذكرياته عندما كان يصارح "علا" نور اللبنانية، بحبه لها عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، ولكنها رفضته بسبب أنها تكبره في العمر، ولكنه وعدها بأنه سيظل يحبها حتى آخر لحظات في حياته.

وانفعلت صفاء الطوخى والدة "علا" التي تجسدها نور اللبنانية، على أهل الحارة أثناء مشاهدتهم لهذا الموقف السيئ، ثم دخلت "علا" الى منزل والدتها وسيطرت عليها حالة كبيرة من البكاء ولكن ليس على حبها لزوجها التي كانت متزوجة منه، فهى لم تحبه منذ البداية ولكنها كانت تعيش بالستر كما يقال، ووجهت حديثها لوالدتها بان شقيقها استخسر في شقيقتها الستر وفى والدته، وجعلها مفضوحة في المكان التي تعيش فيه بالحارة الشعبية.

في الجانب الآخر كان محمد مهران خطيب "نورا" ريم سامى شقيقة "رضوان البرنس" الذى يجسده محمد رمضان، فنشب خلاف بين "رضوان" وشقيقه "ياسر" محمد علاء وشقيقته الأخرى "عبير" رحاب الجمل، بعد أن كان محمد رمضان ووالده عبد العزيز مخيون هما السبب في هذه الخطوبة، وطلب عبد العزيز مخيون "الاسطى حامد" من نجله "رضوان البرنس" أن يرد الشبكة للفنانة صفاء الطوخى "أم علا"، مع اخبارها بأنه لن يناسب "حرامى".

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وذهب محمد رمضان بالفعل لرد الشبكة للفنانة صفاء الطوخى "أم علا"، والتي أخبرته بأن والده لديه حق، ولكنها طلبت من "رضوان البرنس"، أن يأتي بمحامى لتوكيله في قضية ابنها بعد سرقته لمحل مجوهرات زوج شقيقته، وبعد الحاحها للذهاب معها طلب منها ألا تأتى حتى لا تسمع ما لا يرضيه في القسم بسبب أن ابنها أصبح "حرامى".

وذهب "فتحى" أحمد زاهر لمنزل "علا" نور اللبنانية بحجة الاطمئنان عليها هي ووالدتها، ولكنه كان يحاول أن يقنعها بالزواج منها ولم تكن هذه هي المرة الأولى فكانت لما يقرب من 5 مرات في حياتها من قبل زواجها مرتين وحتى بعد انفصالها، لترد عليه بعنف بأنها لا تريده، وطلبت منه أن يذهب لزوجته "شيماء" دنيا عبد العزيز.





وبعد محاولة "علا" نور اللبنانية في طرد "فتحى" أحمد زاهر من المنزل، قام بمحاولة الاعتداء عليها ودفعها بيده في وجهها، الامر الذى دفعها هي ووالدتها أن يدفعونه للخارج وافضاحه أمام أهله وأمام أهل الحارة، ليحاول معايرتها بان شقيقها حرامى، فترد عليه والدتها بأن مسيكون مصيره مثل مصير ابنها في الحبس بسبب تجارته للمخدرات، الامر الذى جهل أن يتدخل محمد رمضان والوقوف أمام شقيقه "فتحى"، ليختتم المشهد بذهاب عبد العزيز مخيون الذى يجسد والد محمد رمضان واحمد زاهر بالذهاب لمنزل علا ووالدتها والاعتذار لهما عما بدر من إبنه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmcدراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.