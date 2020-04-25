شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وحسن شاكوش يجتمعان فى "بتشرف بيكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الموزع الموسيقى إسلام شيبسى من تسجيل أجدد أعماله ‏الغنائية "بتشرف بيكم"، أول دويتو يجمع حسن شاكوش وأحمد ‏سعد‎.‎

وتعد الأغنية أول بشائر ألبوم أحمد سعد الجديد، المقرر إطلاق ‏أغانيه بشكل منفرد، كما تعيد لم شمل إسلام شيبسى وشاكوش ‏بعد تقديمهما سوياً أغنية "على ناصية شارع أيامى"، التى اختيرت ‏لمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان الذى يخوض به سباق الدراما ‏الرمضانية‎.‎

فى سياق آخر، طرح المطرب أحمد سعد على يوتيوب فيديو كليب جديد بعنوان "خليك فى البيت" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع طه الحكيم ومن إخراج مصطفى فؤاد، الكليب تم تصويره فى فيلا أحمد سعد وتم عمل الاحترازات الوقائية من خلال فريق التصوير .

وشارك فى تصوير الكليب عدد كبير من النجوم وذلك أثناء تواجدهم فى منازلهم وهم عمرو سعد وهانى رمزى وعمرو يوسف وبيومى فؤاد ومى سليم ورحاب الجمل وتوتا و أوس أوس ونجوم كرة القدم عصام الحضرى وأحمد حسن ومحمود كهربا والمهندس هشام الجزار كما شارك أيضا الأطفال جودى أحمدسعد وأحمد احمد سعد وإيمى محمود الباز ومنير محمود الباز وانس جمال فاروق ويونس إسلام الشكشاكي. وتقول كلمات "خليك فى البيت": الوقت خلاص مش مستحمل تاني استهتار، مستقبل جاي متوقف على حبة إصرار، خليك في البيت وده أحسن ليا وليك، خليك في البيت ده قرار مش بس شعار، خليك في البيت.

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طرح المطرب أحمد سعد على اليوتيوب فيديو كليب جديد بعنوان "خليك فى البيت" من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع طه الحكيم ومن إخراج مصطفى فؤاد، الكليب تم تصويره فى فيلا أحمد سعد وتم عمل الاحترازات الوقائية من خلال فريق التصوير.