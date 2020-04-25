ريهام حجاج تطلب الطلاق فى بداية «لما كنا صغيرين»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يسعى كل نجم أن يحجز موعدا فى بيوت الأسر المصرية، مع بدء الحلقات الأولى من الأعمال الدرامية، خاصة إذا كانت المنافسة قوية فى موسم يشارك فيه أكبر نجوم الدراما، تلك التى يسمونها “براعة الاستهلال” لضمان متابعة المشاهدين للمسلسل حلقة بحلقة، وهذا ما نجحت فيه ريهام حجاج فى أولى حلقات مسلسل “لما كنا صغيرين” رغم أن خيوط الحكاية لم تكتمل بعد.

وفى مشهد قوي فى الحلقة الأولى، جمع ريهام حجاج بالفنان محمود حجازى والذى يلعب دور زوجها ضمن الأحداث، حين رأته وهو يتعاطى المخدرات، مطالبة إياه بالطلاق، جمعت فيه بين شعورين، فهى فى الوقت الذى تثور فيه مطالبة زوجها يحيى بالانفصال، تحتفظ بمشاعر الحب تجاهه، لكنها لا تغيب عن ذهنها صور زوجها وهو يتعاطى المخدرات فى كل ركن من المنزل فكان قرارها الطلاق.

ويشارك في بطولة “لما كنا صغيرين”، ريهام حجاج، بداية حميمية بين مجموعة من الأصدقاء وهم (ريهام حجاج وزوجها محمود حجازى ونبيل عيسى ونسرين أمين وكريم قاسم) فى حضور رئيسهم فى العمل محمود حميدة، إلا أن تلك البداية سرعان ما انقلبت رأسا على عقب، لتنكشف خطوط الحكاية الرئيسية.

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وضمن أحداث المسلسل أيضا تشارك نسرين أمين، والتي تصبح حامل من نبيل عيسى دون زواج، فاجتمع الأصدقاء فى محاولة لإقناعه على الزواج منها، إلا أنه يرفض ويطلب منها أن تجهض حملها، فتنتهى تلك الجلسة بطلاق ريهام واستمرار مشكلة نسرين وعيسى.

وتذهب نسرين أمين إلى نبيل عيسى فى مكتبه بالشركة التى تجمعهما، تسأله عن سبب تهربه فيخبرها أنها تعمدت حملها لإجباره على الزواج منها، فتحدث مشادة كلامية بينهما يجتمع موظفو الشركة على إثرها، فتغادر نسرين بعد أن تهدده: “ودينى لأفضحك” ليرد عليها عيسى “أعلى ما فى خيلك اركبيه”، فما من محمود حميدة أن يحولهما للتحقيق.

ولم يظهر النجم خالد النبوى فى أحداث الحلقة الأولى، ويبدو أنه سيكون له تأثير درامى كبير على الأحداث المققبلة للمسلسل ، وهذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.