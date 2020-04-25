محي إسماعيل: أنا قادر وفاجر.. ورفضت اشتغل مع عادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محي إسماعيل، سبب رفضه المشاركة في مسلسل “عفاريت عدلي علام” مع الفنان الكبير عادل إمام.

محي إسماعيل، قال خلال لقائه في برنامج “شيخ الحارة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “مؤلف المسلسل يوسف معاطي كلمني وطلب مني المشاركة في مسلسل عفاريت عدلي علام فوافقت بشرط يتصل عليا عادل إمام، فقالي أنه بيتكرم في تونس”.

وأضاف، أن يوسف معاطي أرسل له 15 حلقة من المسلسل ولكنه رفض استكمال المسلسل دون أسباب.

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كما كشف عن رأيه في الفنان محمد رمضان، قائلا: “ممثل شاطر ولكنه في سن صغير ومهم جدا يكون معاه حد مستنير يقرصه من وده ويقوله خلى بالك أنت زودت المنطقة اللي أنت ماشي فيها وإحنا مش عايزين رمضان يسيء الاختيار”.

وتمنى أن يستمر محمد رمضان كأحد نجوم الفن في السينما والتلفزيون خاصة وأنه نجم موهوب، وقال إنه لن يقبل المشاركة مع محمد رمضان حال عرض عليه المشاركة بدور صغير، قائلًا: “محمد رمضان يعمل دور صغير وأنا أعمل دور كبير لأني تاريخ”.

كما أوضح خلال الحلقة حقيقة زواجه في السر، قائلًا: “هذه شائعات كاذبة، ولم أتزوج في السر”، وهاجم شيخ الحارة: “أتكلم معايا بأدب وأتعلم الأدب أسمي القيصر”، وحكى عن قصة حبه لإحدى الفتيات بطريقة جريئة وعلق عليها بقوله: “أنا قادر وفاجر”.