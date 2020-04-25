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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إخلاء سبيل سما المصري في الاتهامات المنسوبة إليها والان مع التفاصيل
السبت 25 أبريل 2020
أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية ، اليوم السبت، إخلاء سبيل سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري ، في الاتهامات المنسوبة إليها ب التحريض على الفسق والفجور .
وكانت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية ألقت القبض عليها صباح اليوم الجمعة تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.
تقدم المحامي فهمي بهجت، وآخرون ببلاغ للنائب العام المستشار حماه الصاوي، ضد الراقصة المصرية سما المصري ، يطالب فيه بفتح تحقيق معها بنشر الفجور والتحريض على الفسق.
قالت البلاغات إن المشكو في حقها نشرت صورًا وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تثير الغرائز وتصنف تلك الصور كصور إباحية.
أضافت البلاغات، أنَّ الراقصة الاستعراضية ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط.
وتضمن البلاغات ضد الراقصة المصرية سما المصري أنه في هذه الأيام المباركة وأثناء استعداد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان المبارك، تطل علينا "المصري" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور وفيديوهات إباحية، تثير المشاعر وتحرك الغرائز، ضاربة بكل القيم والأخلاق الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط، وذلك بظهورها في العديد من اللقطات والأوضاع المخلة بالحياء بصورة فاضحة.
وأشار البلاغات إلى أن الهدف من نشر هذه الصور والفيديوهات تحقيق أكبر عدد مشاهدات، ما يعود عليها بمكاسب طائلة ومن ناحية تحقيق الشهرة أيضًا.
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