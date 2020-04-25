بين الغموض والتشويق.. عرض “النحات” لـ باسل خياط ينطلق

متابعة بتجـــــــــرد: بدأت قناة “أبوظبي” عرضها للدراما العربية “النحات” ضمن باقة الأعمال الدرامية لشهر رمضان المُبارك، وذلك في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات “11 مساءً بتوقيت السعودية”.

بدأت أحداث المسلسل عندما يقرر “يمان” النحّات دراسة فنون النحت في إحدى الجامعات بمدينة بيروت، لينتقل إلى منزل العائلة المغلق منذ وفاة والده، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسيطر عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات طويلة.

يصادف يمان في اليوم الأول لانتقاله للحياة الجديدة امرأة تدعى “كارن” التي تفقد الوعي مباشرة بعد أن رأته، حيث إن يمان يشبه شخصاً كانت تجمعها معها معه علاقة حب طويلة والذي تخلى عنها لظروف غامضة، حيث تبدأ كارن بالتأكد من الموضوع بعد أن أنكر يمان معرفته بها، من خلال إرسال ألبومات الصور إلى محل القطع القديمة بجوار منزله وغيرها من الدلائل، إلا أن يمان يتخذ منحىً ثانياً للقصة ويعتقد أن أباه ما زال على قيد الحياة، وأن والدته تخفي عنه أمراً في غاية الغموض.

يشارك في بطولة العمل إلى جانب النجم باسل خياط، الفنانة أمل بوشوشة وكل من ليا أبو شعيا وجوزيف بو نصار، وفادي إبراهيم، وندى أبو فرحات، ويارا قاسم وهو من تأليف الكاتبة السورية بثينة عوض، وإخراج مجدي السميري.

ويمكن للجمهور متابعة جميع برامج ومسلسلات الشبكة من خلال خدمة “Catch up”، إلى جانب تطبيق “ADTV” المتوفر على متجري “آبل” و”جوجل بلاي” الذي يتيح متابعة قنوات “أبوظبي” و”الإمارات” و”دراما”، إلى جانب خدمة البث على “آندرويد تي في” و”آبل تي في”.