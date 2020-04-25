إريكا جين: زوجي ساندني عاطفيًا وماديًا

متابعة بتجــــــــرد: اعترفت الممثلة والمطربة الأمريكية إريكا جين أن زوجها ساندها عاطفيًا قبل أن يكون ماديًا طيلة زواجهما الذي استمر أكثر من 20 عامًا.

وقالت إريكا (البالغة 48 عامًا) إن فارق العمر بينها وزوجها توم جيراردي (البالغ 80 عامًا) لم يشكل هاجسًا لديها، لأنها أحبته لشخصه وأعجبت بنضجه وأدركت أنه فارس أحلامها رغم أن فارق السن بينهما يبلغ 32 عامًا.

وأشارت إلى أن زوجها منحها الشعور بالأمان واحتواها وكان بمثابة الناصح لها ووقف معها في كل مراحل وأحداث حياتها، وساندها بآرائه ومشاعره قبل أن يساندها بماله، منوهة بأنها محظوظة بالارتباط به.

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وكانت مطربة Painkillr أو مسكن، قد تزوجت المحامي الشهير توم جيراردي عام 1999، وظل الزوج معتكفًا عن الظهور معها في المقابلات والحفلات العامة

من جانب آخر، أعربت إريكا عن حزنها لإغلاق مسارح برودواي بسبب فيروس كورونا، مضيفة أنها تشعر وكأنها غادرت بيتها مضطرة، ولا تحب كلمة الوداع، ولكنها واثقة من أنها ستعود قريباً بعد انتهاء الأزمة.

وكانت إريكا قد بدأت مشوارها الدرامي في أوائل تسعينيات القرن الماضي في أدوار صغيرة في أفلام مثل “القانون والنظام”، قبل أن تحقق شهرة كبيرة بمشاركتها في مسلسل “ربات البيوت الحقيقيات في بيفرلي هيلز”، كما شاركت في برنامج “الرقص مع النجوم”.