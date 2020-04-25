ديوغو غوتا يفوز بلقب الدوري الإنكليزي في لعبة الـFIFA20 للألعاب الإلكترونية

متابعة بتجــــــــــرد: أحرز ديوغو غوتا لاعب ولفرهامبتون لقب النسخة الإلكترونية من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في لعبة الـFIFA20 بعد فوزه على ظهير ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد بهدف ذهبي في النهائي بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي. وسجل راؤول خيمنيز هدف الفوز لصالح ولفرهامبتون وجوتا في مباراة في لعبة الـFIFA20 بعدما وضع جورجينيو فينالدم ليفربول في المقدمة في نهاية الشوط الأول قبل أن يعادل آداما تراوري النتيجة في الشوط الثاني.

وتغلب ألكسندر-أرنولد على زميله في منتخب إنكلترا رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي بهدف ذهبي سجله روبرتو فيرمينو في أولى مباريات الدور النصف النهائي، بينما فاز غوتا على دوايت مكنيل لاعب بيرنلي في المواجهة الأخرى بقبل النهائي. وتقدم عدد من لاعبي أندية الدوري الممتاز لتمثيل أنديتهم في البطولة الإلكترونية لجمع أموال من أجل خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا خلال أزمة فيروس كورونا. وسيتم التبرع بالجوائز إلى مبادرة “لاعبون متحدون” التي أنشأها لاعبو الدوري لجمع أموال من أجل خدمة الصحة الوطنية.

وفي الواقع يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الممتاز بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بينما كان ولفرهامبتون يحتل المركز السادس قبل توقف المسابقة لأجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.