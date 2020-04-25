إنسانية الإمارات تجمع شمل أسرة بريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في لافتة إنسانية ساعدت دولة الإمارات على جمع شمل أسرة بريطانية، بعد أن علق الوالدان جنوب شرق أفريقيا بسبب توقف حركة الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وأبدى الوالدان شكرهما بالجهود التي بذلتها الحكومة الإماراتية حتى تمت عودتهم إلى دبي مرة أخرى، فضلا عن الإجراءات الطبية التي وُقعت عليهما فور وصولهما إلى المطار للتأكد من عدم إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
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