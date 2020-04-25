أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، تقديمه خطة للبرلمان، الثلاثاء المقبل، لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال إدوارد فيليب، في وقت سابق، إن وضع فيروس كورونا في فرنسا يتحسن "ببطء لكن بثبات"، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية لم تنته.

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وأضاف أن هناك إشارات على أن الضغط على المستشفيات يقل بعدما تراجع عدد من يرقدون بالعناية الفائقة لعدة أيام على التوالي.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن أزمة اقتصادية على وشك الظهور نتيجة تفشي الفيروس، وستكون "قاسية".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي نشر تغريدة على حسابه عبر تويتر قال فيها إن "حياتنا بدءا من 11 مايو/أيار لن تكون حياتنا كما كانت من قبل، سنتعلم تدريجيا تنظيم حياتنا الجماعية مع هذا الفيروس".