العين الإخباريةالسبت 2020/4/25 11:13 م بتوقيت أبوظبي
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، تقديمه خطة للبرلمان، الثلاثاء المقبل، لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وقال إدوارد فيليب، في وقت سابق، إن وضع فيروس كورونا في فرنسا يتحسن "ببطء لكن بثبات"، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية لم تنته.
وأضاف أن هناك إشارات على أن الضغط على المستشفيات يقل بعدما تراجع عدد من يرقدون بالعناية الفائقة لعدة أيام على التوالي.
لكنه حذر في الوقت نفسه من أن أزمة اقتصادية على وشك الظهور نتيجة تفشي الفيروس، وستكون "قاسية".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي نشر تغريدة على حسابه عبر تويتر قال فيها إن "حياتنا بدءا من 11 مايو/أيار لن تكون حياتنا كما كانت من قبل، سنتعلم تدريجيا تنظيم حياتنا الجماعية مع هذا الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.