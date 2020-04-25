محمد رمضان متهم بإهانة جواز السفر المصري.. ومطالبة بمنع عرض "البرنس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواجه الفنان المصري محمد رمضان اتهامًا بإهانته جواز السفر المصري، حيث تقدم أحد المحامين في مصر ببلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان مطالبًا فيه بمنع عرض مسلسل "البرنس".

وجاء في البلاغ الذي تقدم به المحامي أيمن محفوظ للنائب العام: "بعد أن أصبح محمد رمضان يتطاول على كل القيم المصرية ويعمل على إهانة كافة رموز الدولة المصرية دون عقاب ومن أمن العقوبة أساء الأدب فقد قام المذكور بتمزيق جواز السفر المصري وإهانته في الحلقة الأولى من مسلسل البرنس الذي يعرض حاليًا".

وأضاف أيمن محفوظ قائلا: "إن هذا التصرف المشين ما كان يفعله قوى الشر بإهانة أهم رمز من رموز الوطنية وهو جواز السفر المصري في حين أن ما يشهده العالم كله من عظمة وقيمة مصر في هذه الأيام فكأنه يحاول هدم كل قيمة للبلد التي أعطته الكثير".

واستطرد "محفوظ" في بلاغه قائلا: "هذا ما يعد جريمة طبقًا لنصوص المواد .. المادة 178 مكرر ثانيًا والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورًا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وكذلك المادة 184 عقوبات".

وأردف قائلا: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها السلطات أو المصالح العامة".

وأوضح المحامي المصري: "وطبقًا لنص المادة 198 إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلًا وكذا الأصـول (الكليشهات)".

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واختتم محفوظ بلاغه الذي أرسله إلكترونيًا للنائب العام بالقول: "لابد من اتخاذ قرار سريع بمعاقبة محمد رمضان بعقوبة قانونية بالإضافة إلى مصادرة ومنع عرض هذا العمل الفني المنوه عنه سلفًا".

وكان "فوشيا" كشف تفاصيل أوائل حلقات مسلسل البرنس، حيث يصدم الفنان محمد رمضان أشقاءه بواقعة يفعلها والده وتتسبب في مشاكل عديدة بينهم؛ إذْ تدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية من خلال عائلة البرنس ويجسد محمد رمضان دور "رضوان البرنس"، ويعمل "سمكريا" في ورشة والده الذي يقوم بدوره الفنان المصري عبدالعزيز مخيون، إلى أن يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والده.

ويشهد مسلسل "البرنس" وجود 6 أشقاء في عائلة "البرنس" التي يقودها محمد رمضان؛ إذْ يقوم بأدوار أشقائه الفنانين إدوارد، وأحمد زاهر، ومحمد علاء، وريم سامي، وأحمد داش، وأحمد فهيم، وتبدأ حلقات المسلسل بوجود كبير العائلة عبدالعزيز مخيون في ورشة سمكرة السيارات ودهانات "الدوكو" داخل إحدى الحارات الشعبية البسيطة.

ويرث محمد رمضان خلال أحداث حلقات المسلسل المهنة من والده ويعيش في جو عائلي بسيط مع عائلته، ومع الحلقة الثالثة يشهد "البرنس" مفاجأة تقلب الأحداث؛ إذ تظهر وصية الوالد "عبدالعزيز مخيون" وهي تمليك الورشة لمحمد رمضان فقط دون أشقائه؛ ما يقلب شأن العائلة رأسًا على عقب وتدور بينهما العديد من الصراعات.

يُذكر أن محمد رمضان انتهى من تصوير مسلسل "البرنس" قبل أيام من عرضه في رمضان، وهو من بطولته ويشاركه نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، وغيرهم، ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.