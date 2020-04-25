ناصر القصبي يسبب جدلا بين سعوديين لاستمراره بمهاجمة "رجال الدين"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان السعودي ناصر القصبي قد اعتاد في كل عام على إثارة الجدل سواء كان ذلك بما يطرح من أفكار أو ما يتضمنه مسلسله من أخطاء فادحة.

ويخوض الفنان المثير للجدل حربا مع منتقديه مع انطلاق حلقات مسلسل "مخرج7"، وسط تأكيدات للقصبي سابقة أنه مستعد للمواجهة مع مناوئيه على حد قوله.

ويثير الفنان السعودي الذي يعد علامة فارقة في مجتمع محافظ، قضايا خلافية في المملكة، حيث يتطرق إلى قضايا لطالما اعتبر التطرق إليها من المحرمات، وأمور تثير حفيظة فئات محافظة معينة تبدأ بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية ولا تنتهي بالدعوة للانفتاح.

وتصدر مسلسل "مخرج7" بما يطرحه لليوم الثاني على التوالي ترند "تويتر" في سلسلة "هاشتاقات" وكان اسم ناصر القصبي الأكثر رواجا فيها.

واتفقت الآراء على أن القصبي ورفاقه لم يقدموا أي شيء حتى الآن سوى "التهريج" كما وصفوه، مشيرين إلى أن الكاتب لم يوفق في طرح موضوع هادف وواضح للمسلسل.

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وما زاد من غضب الجمهور هو الحرب المستمرة من ناصر القصبي ضد "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" والتي أصبحت في طي النسيان، ولكن ناصر لم ينس أن يذكرها في كل عمل يقدم، وهو ما جعله في مرمى سهام النقد، حيث طالبه المغردون بالابتعاد عن ذلك باعتباره إسقاطا متكررا وأصبح مملا، كما أن عام 2020 شهد انفتاحا كبيرا على جميع الأصعدة.

واستعرضت الحلقة استهزاء وسخرية من الفنان ناصر ضد الهيئة عندما قام بإشارات استهزأ فيها برجالها.

واستغرب المغردون أن ناصر كان يردد في الحلقة أن لكل شيء ماض قد ذهب، ولكنه عاد ليسقط على الهيئة وهو الأمر الذي استمر عليه من 25 سنة خلال مشاركاته الفنية.

والمعروف عن القصبي هو ظهوره بين الحين والآخر في أولى حلقات برامجه ومسلسلاته بمحاولة إثارة الجدل، وهو ما اعتبره البعض نوعًا من التسويق والتشويق، ولكن في المقابل اعتبره الكثيرون محاولة لجذب المشاهدين بأفكار مستهلكة ومستنسخة من أعمال ماضية يتصدرها "طاش ما طاش".