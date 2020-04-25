انتهاء تصوير فيلم "الحارث" في مدينة الإنتاج الإعلامي

القاهرة - لايف ستايل انتهى المخرج محمد نادر، من تصوير أخر مشاهد فيلمه الروائي الطويل "الحارث" الأول بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وشارك في تصويره النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وإستغرق يوما كاملا وتضمن لقطات أكشن قامت بها الفنانة أسماء جلال بنفسها.



الفيلم من إنتاج "سكوب" للإنتاج الفنى والسينمائي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين مثل على الطيب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء ومحمود الليثي ورشدي الشامي ونهي عابدين وشريف البرداويلي وعارفة عبد الرسول.



وأضاف نصار أنه فيلما مملوء بالإثارة والتشويق، وأستعانوا في صناعته بخبرات من هوليود.



الفيلم تم تصويره في سيوة والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى. ودخل الفيلم حاليا مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه تجاريا بعد إنتهاء أزمة كورونا. قد يهمك أيضا: تعلق صادم من زوجة أحمد الفيشاوي بسبب سلوكيات "كورونا" بالكمامة ياسمين رئيس تحذر جمهورها من فيروس كورونا

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