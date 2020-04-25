شكرا لقرائتكم خبر عن فى ثاني حلقات الاختيار.. كرارة يرفض الطعام حزنًا على واقعة رفح وظهور خاص لماجد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، وإنتاج سينرجى، الذى يعرض حاليًا على شاشة ON، أحداثاً متتالية، حيث ظهر المنسى حزينًا على مقتل الجنود فى مدينة رفح على خلفية الهجوم الإرهابى الذى اختتم به الحلقة الأولى من المسلسل، ورفض الطعام الذى قدمته زوجته.

وحاول المنسى أن يغير من جو المنزل بسبب حزنه من الحادث الإرهابى، ونزل إلى الشارع ليتمشى، وارح جلس فى المسجد، ليلتقى صديقه "ماجد" لتيحدثا عن الواقعة، وكيف يرى التكفيريون والإرهابيون "الجيش" ويصفونهم بالطواغيط والكفرة، ومحاربتهم جهاد فى سبيل الله.

وفى نفس السياق، بدأ التكفيرون غسل دماغ الضابط عشماوى، ومحاولة جذبه إلى أفكارهم ومعاداة وقتل جنود وضباط الجيش الذين يعتبرونه "جهادًا فى سبيل الله"، كما ظهر النجم ماجد المصرى فى دور أحد لواءات الجيش المصرى ورئيس المنسى فى العمل، حيث طلب منه الأخير أن يذهب لسيناء ليتلقى الشهادة هناك.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.