شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يتبرع بـ١٠٠ ألف جنيه لصالح مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفنان أحمد السقا، خلال أولى حلقات برنامجه الرمضانى "إغلب السقا"، بالتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه فاز بها فى نهاية الحلقة الأولى بعد تغلبه عن الفنان الكوميدى محمد هنيدى لصالح مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر. واحتفل المستشفى بقدوم شهر رمضان المبارك باستقبال فريق "بنات تتحدى كورونا"، والذين قدموا فوانيس وزينة رمضان لتزيين المستشفى وتجميلها أمام المرضى ومرافقيهم، وذلك لدعمهم نفسيًا خلال مسيرة علاجهم داخل المستشفى. وأقدمت الفتيات المشاركات بمبادرة "بنات تتحدى كورونا" على تجميل المستشفى وتزيينها وتجميلها، حيث قدموا هدايا تمثلت فى فوانيس كبيرة وزينة وفوانيس صغيرة وزعوها على المرضى داخل المستشفى لإدخال البهجة فى قلوبهم، حيث رافقهم فريق المستشفى فى جولة على الأقسام المختلفة لتوزيع الهدايا على المرضى وذويهم ابتهاجًا بشهر رمضان المبارك. Advertisements

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