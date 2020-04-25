شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى لـ إلهام شاهين: "رغم الظروف ماينفعش منفطرش مع بعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسى شلبى، على مشاركة جمهورها بصورة تجمعها مع كل من الفنانة إلهام شاهين والفنانة هالة صدقى بعد إفطارهما اليوم، رغم الظروف والدعوات للبقاء فى المنزل لانتشار فيروس كورونا.

الإعلامية بوسى شلبى، علقت على الصورة عبر حسابها بموقع انستجرام، وقالت: "برغم كل الظروف ماينفعش منفطرش مع بعض أحلي أخوات رمضان كريم".



بوسى شلبى تجتمع مع إلهام شاهين وهالة صدقى في رمضان

يشار أن الإعلامية بوسى شلبي سخرت من قبل حول الوضع الحالي خلال الاحتفال بشم النسيم فى ظل الأزمة الحالية من تفشى فيروس كورونا حول العالم، حيث نشرت صورة لها مع الفنانة وفاء عامر، من العام السابق، معلقة عليها: "زمان في شم النسيم كنا بنشم بصل دلوقتي بنشم كورونا الحمد لله علي كل شىء ..وفاء عامر.. شم نسيم.. كورونا".

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وكانت شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها بمقطع فيديو جديد لها من فعالياتها اليومية فى الحجر الصحى المنزلى، الذى تقضيه يوميًا فى ممارسة رياضة المشى داخل الكومباوند الذى تسكن فيه.

ونشرت بوسى شلبى مقطع الفيديو الذي بلغ مدته حوالى 10 دقائق عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وشاركتها فى ممارسة الرياضة النجمة إلهام شاهين، التى أكدت ضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومى فى فترة العزل الصحي لرفع اللياقة البدنية.

و كانت شاركت الإعلامية بوسي شلبي، بصورة جديدة لها مع النجمة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وهما يرتديان الكمامات الطبية للتنبيه بضرورة الالتزام بتعليمات الوقاية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكتبت بوسى على الصورة: "الكمامة مهمة واسألوا رجاء"، في إشارة لالتزامهما بتعليمات الوقاية أثناء نزولهما في الشوارع وقت الذروة، وسرعان ما حظيت على تفاعل كبير من أصدقائهما ومتابعيهما، منهم الفنانة يسرا.