شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تحاول إدخال ابنها مصحة وحلا شيحة تحقنه بمادة غريبة بثاني حلقات "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "خيانة عهد" الذي يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف، انقلاب في حياة يسرا، وذلك بعد اكتشاف إدمان ابنها هشام للمخدرات، حيث عاتبته خالته حلا شيحة ووصفته بأنه "عيل" لأنه يجرب شيئًا قد يقضي علي حياته، بينما خاله خالد سرحان قد أفشي الخبر لدى أسرته وهو ما رفضته يسرا لأنها لم تكن تريد إفشاء الخبر.

وذهبت يسرا خلال الأحداث إلى جومانا مراد صديقه ابنها وعرفت منها أنه مدمن من أربعة أشهر ما جعلها تحاول إدخاله مصحة علاج المدمنين، إلا أنه رفض وانهار أمامها لتعلق له خالته المحاليل وتتركه يستريح في المنزل.

لكنها عادت وقامت بحقنه بمادة مجهولة قامت بتسخينها علي معلقة، وشهدت الأحداث قصة وفاة زوج عهد حيث مات بعد إطلاق النار عليه من قبل لصوص.

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مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.