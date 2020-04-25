شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية من عمر ودياب.. ربيع وخاطر فى أول طالعة بالتاكسى الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "عمر ودياب" مواقف كوميدية عديدة خلال الحلقة، حيث بدأت بقيادة عمر (على ربيع) التاكسى الذى اشتراه نهاية الحلقة الماضية مع صديقه (دياب) مصطفى خاطر، وبينما يسيران في طريقهما بغاية السعادة توقفا فجأة ونزلا بهدف مشاجرة قائد موتوسيكل تسبب في إيذاء التاكسي بدون قصد من خلال "طرطشة" مياه على التاكسي، أثناء قيادته بسرعة بجانبهما.

وأثناء الخناقة وترك التاكسي إذ بعربة نقل تصطدم به وتتسبب في تدميره تماماً، مما يسبب حسرة كبيرة لدي الثنائي ربيع وخاطر، مثلما يظهر خلال الفيديو.

Advertisements

وكانت الحلقة الأولي شهدت إصابة عمر الذى يلعب دوره علي ربيع أثناء ممارسته كرة السلة مما تسبب في ابتعاده عن اللعبة تماماً، وفي نفس اليوم تعرض دياب (مصطفى خاطر) لماس كهربائي ليبتعد عن عمله في مجال الكهرباء.

وهو الأمر الذى يأتي في وقت سيئ للغاية بالنسبة للثنائي، نظراً لأن الأمر يعطل عمر (علي ربيع) عن التسرع في الزواج من خطيبته، بينما يفشل دياب (خاطر) في مساعدة أخته من الزواج من خطيبها. إلا أن الحل السحري لحل أزماتهما يأتى عن طريق صديقهما سائق التاكسي الذي يدلهما على معرض سيارات بهدف شراء سيارة قسط يسوقونها معاً، وبالتالي يعود عليهما دخلاً ينتفعا به ويحل كل مشاكلهما، وهو الأمر الذى حصل عن طريق خال (عمر) الذى قام بمساعدتهما في الإجراءات وضمنهما نظراً لأنه موظف يتقاضى راتب ثابت.

مسلسل "عمر ودياب" يعرض على شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.