شكرا لقرائتكم خبر عن في ثانى حلقات "بـ 100وش".. نيللى كريم تصل لـ آسر ياسين بعد النصب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحدث الحلقة الثانية من مسلسل "بـ 100 وش"، عثور سكر التي تجسد شخصيتها النجمة نيللى كريم على آسر ياسين بعد النصب عليها وأخذ كل الألماس منها، وظلت تصرخ عليه وتقول له هجيب البوليس، ويقول لها هتجبيه وتقولى أيه أنا سرقت محل المجوهرات وأنا أخدت منك الخاتم المسروق، ثم يتركها ويذهب.

وفى المشهد الثانى يحكى آسر ياسين "عمر الجزار" الذى يعيش مع والدته درية "سلوى محمد على"، كيف بدأ النصب واصطياد فريسته حيث يقلد صوت فتيات على فيس بوك وينتقى الرجال الذين سوف يدفعون له ويا الدفع يا الفضيحة، وبعد ذلك تظل سكر وحمادة يترقبون عمر ويظلوا تحت منزله لساعات طويلة، حتى ينجح حمادة "إسلام إبراهيم" في اختراق هاتف "عمر" ويتجسسون عليه لمعرفة تحركاته، وأين يذهب"، وتنتهى أحداث الحلقة بالتقاء عمر بأصدقائه في أحد الملاهى الليلية، وتنتظره سكر خارج الملهى.

ويعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 7:45، مسلسل "بـ 100 وش" من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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