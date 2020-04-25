شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يبعث 4 رسائل إنسانية ضمن أحداث مسلسله البرنس.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس" العديد من الأمور الإنسانية التي سلطها المخرج محمد سامى من خلال السيناريو والإخراج لبطل العمل النجم محمد رمضان الذى استطاع أن يتقن دور "رضوان البرنس" الشخص الطيب الذى يحب الخير من خلال العديد من المواقف الإنسانية داخل أحداث الحلقة الأولى من خلال تعامله مع والده وأشقائه وأبنائه.

وهو ما كشفته الحلقة الأولى منذ بدايتها خلال مشهد طلب محمد رمضان الذى يجسد شخصية "رضوان البرنس" الذى يعمل سمكرى، أن يسافر للعمل في الخارج، فيرفض والده الذى يجسده الفنان عبد العزيز مخيون بسبب ارتباطها لشديد به دونا عن باقى أخوته، ليلبى طلبه ويقبل يد والده ليبعث رسالة على احترام الأب الذى كافح في شبابه من أجل أبنائه.

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أما الرسالة الثانية فكانت من خلال المشهد الذى قام فيه الفنان أحمد زاهر في شخصية "فتحى" شقيق محمد رمضان في المسلسل، بأن يطلب من والده أن يبيع المنزل مقابل 8 مليون جنيه، الامر الذى كان يرفضه والده تماما، فيقوم بتعنيف والده حتى أنه بشر عليه بالموت حتى يرثه، فتنشب مشادات بينه وبين محمد رمضان الذى كان يدافع عن والده وأن ينصح أخيه الأكبر بان يتعامل بشكل جيد مع والده.





أما الرسالة الثالثة فكانت من خلال مشهد معاملته الطيبة مع أبناءه فبعد نشوب مشاجرة بين ابنه وابنته، نجح في اقناع ابنه الصغير أن يتصالح مع أخته ولا يتسبب في زعلها بشكل كوميدى، كما أظهر حنيته وطيبته وحبه تجاه زوجته "لبنى" التي تجسدها نجلاء بدر، والذى تزوجها بشكل تقليدى وليس حب فحبه الأول والأخير للفنانة نور اللبنانية التي تجسد شخصية "علا".





أما الرسالة الرابعة فكان من خلال ذهاب محمد رمضان لشقيقه الأصغر "عادل" الذى يجسده الفنان الشاب أحمد داش الذى يقيم لوحده منذ صغره ويتعاطى المخدرات، وحاول محمد رمضان أن يعطيه النصائح حتى يبعد عن تعاطى المخدرات وأن يهتم بصحته حتى لا يذهب الى الهاوية رغم أن شقيقه الأصغر حاول أن يتبرأ منه أما إحدى صديقاته، ولكن ظل محمد رمضان الأخ الأكبر الذى يحاول أن يصلح من حال شقيقه فقط





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.