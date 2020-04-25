شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد ينصح خالد أنور بالبعد عن المخدرات في الحلقة الثانية من خيانة عهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة ٢ من مسلسل خيانة عهد قيام بيومي فؤاد "منعم" بنصح "هشام" خالد أنور بالبعد عن طريق المخدرات، وصارح بيومي خالد أنور بأنه يحبه لأنه يشعر أنه يحتاج إليه أكثر من أولاده، لذا يقوم بنصحه خاصة أن والدته يسرا "عهد" تقف في المصنع الذي تمتلكه وحدها ولا تحتاج شيئا سوى أن تري ابنها طبيبًا محترمًا.

وجاء ذلك بعدما اكتشفت يسرا أن نجلها مدمن للمخدرات ووجدته في منزل صديقته جومانا مراد وهو يتعاطي المخدرات لتصطحبه إلى المنزل بصحبة بيومي فؤاد الذي ساعدها في الوصول عليه.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.