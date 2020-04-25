شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام يلقي الشعر ويغني آه يا أسمراني اللون في الحلقة ٢ من "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "فلانتينو"، غناء عادل إمام لزوجته عفاف عصمت "دلال عبد العزيز"، أغنية آه يا أسمراني اللون وذلك بعدما تم إنقاذها من الحريق، وعندما عاد إلى المنزل حاول مغازلتها وقام بإلقاء الشعر فيها من خلال قراءته للشعر من علي جهاز الأي باد إلا أن الجهاز فصل.

وشهدت الحلقة قيام سميرة "بدرية طلبة" التي تعمل طباخة بمنزل فلانتينو ببيع وجبات تقوم بطبخها بمنزل فلانتينو دون علمه وتبيعها ديليفري.

واختتمت الحلقة على علقة جديدة من فلانتينو لحمدي المرغني ابن شقيقته وذلك بسبب عودته للمنزل وهو في حالة سكر وغيابه عن العمل بمدارس فلانتينو.

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قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.