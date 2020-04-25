شكرا لقرائتكم خبر عن واحد من أهم دور العرض في أوكلاهوما يخطط لبدء العمل مايو المقبل..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت بعض الدول في إعادة فتح الشركات وبدء العمال، ولكن المسارح و دور السينما في جميع أنحاء البلاد لا تزال مغلقة، ومن المتوقع أن السلاسل الرئيسية للمسارح والسينمات ستظل مغلقة حتى يوليو على أقرب تقدير، وذلك حسب موقع "فارايتي"، لكن في أوكلاهوما جنوب وسط الولايات المتحدة، توضع إحدي الخطط لافتتاح أحد المسارح قبل ذلك التوقيت.

أعلن الحاكم كيفن ستيت الذي أثار جدلا كبيرا شهر مارس الماضي عندما نشر صورة لنفسه وأطفاله في أحد المطاعم المزدحمة أنه سيتم السماح بإعادة فتح العديد من الشركات، بما في ذلك المسارح وذلك بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

في "Circle Cinema"، لا يخطط المالك كلارك وينز لفتح الأبواب الآن وبهذه السرعة، لكنه ينوي إعادة فتحها خلال شهر مايو المقبل، وذلك بعد أن قام بتغيير الكثير من وسائل الأمان، حيث قام بتركيب شاشات زجاجية، ويخطط لجميع العاملين في المسرح لارتداء الأقنعة والقفازات.

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وأكد لموقع "فاراياتي" قائلاً: "أجرينا الكثير من التغييرات والتعديلات، فنحن نقدم كل ما في وسعنا حتى لا تضطر إلى الاتصال الجسدي بأي شيء في المسرح، إلى جانب جلوسك علي المقعد"، واستكمل: "حتى الآن، ظل عدد من مسارح السيارات في جميع أنحاء البلاد مفتوحة، على أساس نظرية أن المستفيدين يمكنهم مشاهدة فيلم بأمان من داخل سياراتهم".. ومن المحتمل أن تقام إجراءات الفحص الخاصة بفيروس كورونا للمتوجهين لمشاهدة الأفلام.