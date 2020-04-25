شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة لجمهورها: "صح شربيتكم" بعد اللإفطار فى رمضان.. اعرف معناها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة لطيفة على توجيه عبارة "صح شربيتكم" باللهجة التونسية التى تعنى "صح فطارك"، وتقال عادة بعد تناول وجبة الإفطار فى شهر رمضان الكريم، وطالبت متابعيها التواصل معها عن طريق السوشيال ميديا لمعرفة أخبارهم.، فى ظل الحجر المنزلى الذى يفرضه علينا فيروس كورونا.

وقالت الفنانة لطيفة، من خلال فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام: "صح شربيتكم بالتونسى معناها صح فطارك.. دائما في رمضان لما حد يدخل على أحد بعد الفطار على طول يقول صح شربيتكم حتى لو هو معزوم.. احفظوها"، وأضافت: "إن شاء الله الأزمة تعدى ونرجع نجمع مع بعض بإذن الله".

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وكانت ​الفنانة لطيفة أعلنت أنها شعرت ببعض الأعراض المشابهة لفيروس كورونا، لكنها نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تؤكد فيه أنها بخير وفى صحة جيدة، وأنها كانت أصابتها هو نزلة برد عادية.



لطيفة

وطرحت المطربة لطيفة مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنة بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".