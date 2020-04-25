شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ دلال عبد العزيز من حريق مدرسة الزعيم فى الحلقة الثانية من فلانتينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "فلانتينو" إنقاذ دلال عبد العزيز زوجة الزعيم عادل إمام فى المسلسل من حريق نشب بمدرسة فلانتينو بالدرب الأحمر، ضمن سياق الأحداث.

وتعتقد عفاف عصمت "دلال عبد العزيز" أن الحريق لم يكن إلا محاولة من صاحب مدارس البهاء لتعطيلها عن افتتاح المدرسة في موعدها، لذلك قامت بالإعلان عن فضائح مدارس البهاء وطلابها في طابور المدرسة، وذلك بعدما كان عدد من طلاب مدارس فلانتينو يحاولون نقل أنفسهم للدراسة بمدارس البهاء.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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عادل امام ودلال عبد العزيز

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.