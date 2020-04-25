في ثاني حلقات رجالة البيت .. أحمد فهمي وأكرم حسني يستوليان على قبض جمعية ويزو

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت" بمجادلة بين أحمد فهمي (تيمون) وأكرم حسني (بومبا)، حول معرفة خبراء الأرصاد بطقس الغد، ليرد بومبا بمنتهى الثقة: عن طريق شخص يطقس في هدوء عن أحوال الطقس القادم.

وتشهد الحلقة أحداث كوميدية بعد قبض ويزو (تهاني) جمعية، يحاول بومبا خلق الحجج للإستيلاء على أموال الجمعية، وبعد العديد من المحاولات الفاشلة، تكتشف تهاني مخطط بومبا في الاستيلاء على أموال

ها، فيقرر ان يترك لها الغرفة وينام في الصالة، وقبل خروجه من الغرفة يقول لتهاني "عشان تبقى تقولي لأ".

وتتوالى الأحداث بإستعانة بومبا لأفكار تيمون الفاشلة في الاستيلاء على أموال

تهاني، وفي النهاية يقرران استخدام أبناء تهاني في خطة الإستيلاء على أموالها.

وخلال الحلقة ينجح تيمون وبومبا في الحصول على أموال تهاني بالكامل من وراء مخطط الدروس الخصوصية الوهمية التي إفتعلها كلاهما بإستخدام أبناءها بغرض الحرص على تقويتهم في المواد التي تدرس لهم في المدرسة.

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وتتابع الحلقة بإكتشاف تهاني ان اموالها أوشكت على الإنتهاء، فتطلب من بومبا البحث عن عمل يساعدها في مصاريف البيت، وبمجر سماع أخيها تيمون هذا الحديث يصفعها بالقلم، فتتحول تهاني لوحشٍ كاسر وتنقض

على تيمون حتى يلقى على الأرض وسط تشجيع من بومبا لتهاني بنجاحها في قتل أخيها.

وتنتهي أحداث الحلقة الثانية من "رجالة البيت" بخطة الرقص والغنى في حصة اللغة العربية، بمساعدة تيمون وبومبا لجزب الطلبة الأطفال بغرض الحصول على الأموال الكثيرة.

وبعد نجاح الخطة يخططان تيمون و بومبا لمساومة تهاني للحصول على نصف أرباح المشروع مقابل شراكتها في فرقة رقص اللغة العربية.

يذكر ان مسلسل رجالة البيت: من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.



وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكن.