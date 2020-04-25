نيللي كريم تخطط للانتقام من آسر ياسين في الحلقة الثانية من ب100 وش

بعد سرقة عمر ( آسر ياسين ) للخاتم الألماس الذي قامت سكر ( نيللي كريم ) بالنصب على صاحب محل المجوهرات واستبداله بأخر مزيف في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ب100 وش.
تبحث سكر عن عمر ضمن أحداث الحلقة الثانية وبالفعل تستطيع الوصول لعنوان منزله ومعرفة بعض المعلومات عنه بمساعدة صديقها إسلام إبراهيم.
يخترق الأثنان شبكة الواي فاي الخاصة بعمر ويستطيعوا الولوج لهاتفه والصور الشخصية الهامة ليتعرفوا على مدى حبه لسيارته فيخططوا لسرقتها لمساومته على إعادة المال المسروق ولكن يبدو إن الحظ سيخدم سكر وستشهد أحداث الحلقة القادمة كشف حقيقة عمر لهم، فلقد ترك جهاز الحاسب الآلي الخاص به فيسيارته والذي يضم رسائل مع أحد الرجال المنصوب عليهم يهدده بنشر الفيديو إلا لم يرسل له المبلغ المطلوب، كذلك برنامج تغيير الصوت وحسابات الفيس بوك باسماء بنات
الجدير بالذكر أن مسلسل ب100 وش من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي وغيرهم وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي. العمل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إنتاج العدل جروب وإخراج كاملة أبو ذكري.
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