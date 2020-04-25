فيديو .. بعد هزيمة هنيدي .. السقا يهزم نيللي في ثاني حلقات برنامجه

تبدأ الحلقة الثانية من برنامج أغلب السقا باستضافة النجمة نيللي كريم.

وأول فقرات التحدي البولينج، والتي تشهد مهارة عالية من السقا حيث فاز بها وهو مغمض العينين.

ثم التحدي الثاني امشي عدل، وكان عبارة عن أكروبات، ويمشي كل من نيللي واحمد على سلك بلاستيك رفيع، وتقدمت نيللي في بداية الأمر إلا

أن السقا فاز بالنهاية.

أما التحدي الثالث، هو الأفيش، ويظهر أفيش فيلم وعلى المتسابقان بأن يعرفا اسم الفيلم.

بينما كان التحدي الثالث عبارة عن ماروحة بلاستيك، وهو جهاز يدور وأمامة شباك لوضع الكور بها، وفاز السقا بـ 9 نقاط مقابل 3

نقاط.

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وجاء التحدي الرابع، والذي يحمل اسم خانة الذكريات، وهو عبارة عن تذكر أماكن الأشياء، وفازت به النجمة نيللي كريم على النجم أحمد السقا.

وجاء التحدي الخامس والأخير إعصر الفوطة، واستطاع النجم أحمد السقا أن يغلب في النهاية النجمة نيللي كريم.

يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

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