سماح زيدان تتطوع بإحدى المستشفيات لعلاج مرضى كورونا

تطوعت الفنانة سماح زيدان للعمل بإحدى المستشفيات للمساعدة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، خاصة في ظل الحاجة للمزيد من المتطوعين حول العالم.

وأكدت زيدان بأن قرار التطوع لعلاج مرضى كورونا وترك منزلها وزوجها، جاء بعد أن وجدت أنها يمكن أن تقدم المساعدة في ظل الظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن إثر جائحة كورونا، خاصة أن الحلقات الرمضانية من مسلسل "الميراث " تتناول أزمة كورونا.

تطوع الفنانة سماح زيدان جاء في إطار دورها كطبيبة بمسلسل الميراث،

الذي يعرض في رمضان على شاشة mbc، والذي تناول أزمة كورونا في الحلقات الرمضانية.

وأضحت زيدان أن دور الطبيبة مشاعل، الذي تلعبه في المسلسل جعلها تشعر بالدور الذي يقوم به الأطباء في الوقت الراهن حول العالم، وأنهم يقومون بأعظم دور في الوقت الراهن وأثر في شخصيتها بشكل كبير.

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وخلال أحداث المسلسل تترك الطبيبة مشاعل زوجها ومنزلها للتطوع مع الأطباء مغامرة بحياتها من أجل إنقاذ

المرضى.

وأشارت إلى أن تناول أحداث كورونا يوجه رسالة للجمهور بالمعاناة التي يعيشها الأطباء لإنقاذ العالم، والمشقة التي يتحملونها حيث يخاطرون بحياتهم في إطار إنقاذ الآخرين.

بدأ عرض مسلسل "الميراث" في 1 مارس على قناة 1 MBC في مواكبة درامية لواقع الحياة في المملكة العربية السعودية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمتغيّرات الحاصلة، ويضم ورشة من الكتّاب على رأسها العالمي توني جوردن، إلى كل من نور الشيشكلي، وجيسكار لحود، ومازن طه، وثائر العقل. أما الإخراج، فيحمل توقيع المخرجيْن العالميين كريستين ميليك وإندرا بوز إلى كل من تامر بسيوني وعبدالله الجنيبي، فيما تستمر عملية تصوير وإنتاج العمل خلال العام الحالي.