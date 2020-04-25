سيف الجامعة ضيفًا على صوت العرب في يوم حلو .. ويوم أحلى

يحل الفنان سيف الجامعة ضيفًا على الإذاعي أيمن عطية في حلقة الغد من برنامجه يوم حلو ..ويوم أحلى في السابعة والربع من مساء غد على أثير إذاعة صوت العرب. يتطرق سيف الجامعة إلى استقباله ابنته الكبرى باعتباره اجمل ايامه الشخصية كما يختار ثورة ابريل ويوم الاتفاق بين حركة الحرية والتغيير باعتبارهما اجمل ايام الوطن في رأيه. الكبرى باعتباره اجمل ايامه الشخصية كما يختار ثورة ابريل ويوم الاتفاق بين حركة الحرية والتغيير باعتبارهما اجمل ايام الوطن في رأيه. اما عربيًا فيختار يوم انتصار مصر Advertisements والأمة العربية على إسرائيل في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣. والأمة العربية على إسرائيل في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣. ويرى أن الأمة قادرة على صناعة الأيام الجميلة حين تلتف خول قيادة موثوق بها وتتفق على هدف واحد وواضح. يوم حلو ..ويوم أحلى يذاع الساعة السابعة والربع مساء يوميا في رمضان على أثير إذاعة صوت العرب.

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