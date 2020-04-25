فيديو .. علي معلول ينفعل على جلال في الحلقة الثانية من رامز مجنون رسمي

بدأت الحلقة الثانية من برنامج رامز مجنون رسمي باستضافة الكابتن علي معلول.
ومن المقرر أن يصور معلول برنامج كرسي الحقيقة، والذي تقدمه الفنانة أروى.
ثم يجلس معلول على كرسي ومن ناحيتها تسألها أروى العديد من الأسئلة الشخصية.
ثم تنتقل أروى إلى المرحلة الأخيرة من برنامجها حيث عرضت ٣ صور لنجوم الفن، وكان من بينهم رامز جلال.
وبعد ذلك يخترق رامز الصورة وليتفاجأ علي بوجودرامز أمامها مما يعني ابتداء المقلب الحقيقي.
ثم دار حوار تحد بين معلول ورامز حيث قام بكهربة الكرسي، ثم رش على معلول ألوان شعر، وبعد ذلك مياه مطرت على معلول.
وبعد كل ذلك قام الكرسي بالطيران واللف مثل ألعاب الملاهي.
ومن ناحيتها لم يصدقه رامز ليبدأ الكرسي بالدوران مرة أخرى.
وبعد ذلك قام الكرسي بالنزول إلى حوض مليء بالماء، ثم هدده رامز بوضع حيوانات لكنه ترجاه لعدم وضع حيوانات من شدة خوفه منها.
ثم طلب رامز من القائمين في البرنامج أن الكرسي ينزل وفك معلول، ولكنها دخل في نوبة غضب وحاول رامز تهدئته.
وبعد ذلك استدرجه رامز عندما حاول معلول التعدي عليه إلى فتحة خفية في الأرض لكي يقع معلول في حفرة مليئة بالماء، ثم ينتهي المقلب.
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