آل باتشينو ورينيه زيلويغر وغيرهم من النجوم يحتفلون اليوم بعيد ميلادهم

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم 25 نيسان ذكرى ولادة عدد من النجوم من بينهم مشاهير أمثال ​آل باتشينو​ و​رينيه زيلويغر​ وغيرهم.

ويبلغ النجم الأميركي آل باتشينو اليوم 80 عاماً فيما تتم النجمة الأميركية رينيه زيلويغر أعوامها الـ51 ، أما الممثل الأميركي هانك أزاريا فيحتفل بعيد ميلاده الـ56، أما الممثل الأميركي جايسون لي فيبلغ من العمر اليوم 50 عاماً، وتحتفل الممثلة الأميركية سارة باكستون اليوم بعيد ميلادها الـ 32.

كذلك نذكر من المشاهير الذين يحتفلون اليوم بعيدهم كلاً من الموسيقي ستو كوك (75 عاماً)، الممثلة تاليا شاير (75 عاماً)، الممثل جيفري ديمون (73 عاماً)، موسيقي الروك ستيف فيرون يتم سنواته الـ70، مغني موسيقى الريف روب كروسبي (66 عاماً)، مغني الروك أندي بيل (56 عاماً) الممثلة جينا توريس تبلغ 51 عاماً، الممثل جيسون ويلز (50 عاماً)، الممثلة إميلي بيرغل (45 عاماً)، الممثل جوناثان إينجل (43 عاماً)، الممثلة مارغريت مورو (43 عاماً) المغني جيسون أندروود(40 عاماً) الممثلة ميلوني دياز (36 عاماً)، الممثلة أليسين أشلي آرم (24 عاماً)، الممثلة جايدة ري (11 عاماً).

إشارة إلى أن جميع هؤلاء النجوم طالعهم الفلكي هو برج الثور والذي من مزاياه تذوق الفن والجمال والإبداع.(ترجمة الفن)

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